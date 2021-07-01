В Колпине каршеринг влетел в столб уходя от столкновения с иномаркой — видео

Информация о пострадавших не поступала.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, авария произошла днем 30 июня на пересечении Тазаева и Тверской в Колпине.

Водитель каршеринга не убедилась в безопасности маневра, и уходя от столкновения с иномаркой влетела в столб.

— Из машины вышла печальная дева, — написал автор поста.

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По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.