В Колпине каршеринг влетел в столб уходя от столкновения с иномаркой — видео

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, авария произошла днем 30 июня на пересечении Тазаева и Тверской в Колпине.
Водитель каршеринга не убедилась в безопасности маневра, и уходя от столкновения с иномаркой влетела в столб.
— Из машины вышла печальная дева, — написал автор поста.
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27.06.2021 225
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.