Доставщик на самокате попал в реанимацию после столкновения с каршерингом в Петербурге

В ночь на 27 июня в Петербурге курьер Яндекс.Еды серьезно пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем. Парня доставили в реанимацию с резаными ранами шеи и открытым переломом руки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом 27 июня, днем сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Около 02:00 ночи курьер, проезжая на красный сигнал светофора по Большому проспекту Петроградской стороны, врезался на самокате в водительскую дверь каршеринга марки Audi. Как сообщают очевидцы аварии, парень не увидел запрещающий сигнал светофора, так как улица односторонняя.

В результате сильного удара молодой человек получил резаные травмы шеи, черепно-мозговую травму и открытый перелом руки. Как сообщает очевидец, пострадавшего отвезли в реанимацию Елизаветинской больницы, а водителя и пассажиров каршеринга в отделение ГИБДД на Левашовском проспекте.