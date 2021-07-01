В Новогорелово пожилая женщина выпала из окна высотки

Тело женщины пролежало на газоне до утра.
Источник: @pingvin178
Источник: @pingvin178
По информации телеграм-канала @pingvin178, в Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, 60-летняя женщина выпала из окна 10-этажа.
В результате падения женщина погибла на месте происшествия.
Отмечается, что женщина выпала вечером в понедельник и ее тело пролежало под окнами многоэтажки до утра.
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