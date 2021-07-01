В Новогорелово пожилая женщина выпала из окна высотки

Автор: Александр Селиванов
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Тело женщины пролежало на газоне до утра.

В Новогорелово пожилая женщина выпала из окна высотки Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Поселок Новогорелово, пенсионеры, Падения, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: @pingvin178
В Новогорелово пожилая женщина выпала из окна высотки Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Поселок Новогорелово, пенсионеры, Падения, Ломоносовский район, ЛенобластьИсточник: @pingvin178

По информации телеграм-канала @pingvin178, в Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, 60-летняя женщина выпала из окна 10-этажа.

В результате падения женщина погибла на месте происшествия.

Отмечается, что женщина выпала вечером в понедельник и ее тело пролежало под окнами многоэтажки до утра.

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25.06.2021 1023
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