В Новогорелово пожилая женщина выпала из окна высотки

Тело женщины пролежало на газоне до утра.

Источник: @pingvin178 Источник: @pingvin178

По информации телеграм-канала @pingvin178, в Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, 60-летняя женщина выпала из окна 10-этажа.

В результате падения женщина погибла на месте происшествия.

Отмечается, что женщина выпала вечером в понедельник и ее тело пролежало под окнами многоэтажки до утра.