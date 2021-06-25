Девушку разорвало пополам после падения с высотки по улице Коллонтай — фото и видео

Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства произошедшего.
В сообществе Признавашки Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появился пост, в котором рассказывается о трагической гибели девушки в доме 5/1 по улице Коллонтай в ЖК Аврора.
Сообщается, что девушку заметил охранник. Мужчина поднялся на 25 этаж, и увидел стоящую на металлическом сливе девушку, которая ни за что не держалась.
— Охранник сказал ей: «Красавица, нет!» сделав еще пару шагов, она посмотрела на него и сказала: «Нет» и прыгнула в небытиё, — написал автор поста.
Отмечается, что от сильного удара часть девушки осталась на козырьке здания, а часть на тротуаре.
Вам будет интересно
Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства произошедшего. В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появился пост, в котором рассказывается о трагической гибели...
21.05.2021 1358
Погибшей оказалась Ермолаева Анастасия, отметившая 22 июня своё 35 летие уроженка города Новокуйбышевск Куйбышевской области, говорится в сообществе.