Британские ученые перечислили ранние симптомы COVID-19

Британские ученые опубликовали более широкий набор признаков, позволяющий, по их мнению, выявлять больше случаев коронавирусной инфекции на ранней стадии или протекающих в легкой форме.

Во время пандемии COVID-19 официальные власти призвали людей самоизолироваться и пройти тестирование, если у них высокая температура, непрерывный сухой кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. Однако у многих зараженных указанных симптомов не было совсем или они проявились на более поздних стадиях заболевания, пишут британские ученые в статье для журнала The BM.

Так в Соединенном Королевстве о потере вкуса или запаха сообщали 70% пациентов, о кашле — 63%, а о высокой температуре — только 45%.

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье вместе с коллегами из других университетов и медучреждений Великобритании составили расширенный список симптомов, которые характерны для самых ранних стадий COVID-19.

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) делит симптомы коронавируса на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе эксперты ВОЗ относят лихорадку, кашель, усталость и потерю вкуса или запаха; ко второй — першение в горле, головную боль, боль в мышцах и теле, диарею, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей — затруднение с дыханием, боль в груди, потерю подвижности и спутанность сознания.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, кроме основных, выделяет еще так называемые неофициальные симптомы, чаще встречающихся у молодых непривитых или частично вакцинированных людей с легкой формой COVID-19, однако они могут быть разносчиками вируса. Это головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле.

В Соединенных Штатах среди несовершеннолетних и молодежи самыми распространенными первыми симптомами были боль в горле — 19% зараженных, головная боль — 16%, кашель — 13%, насморк или симптомы, похожие на простуду и усталость — по 12%.

Британские ученые предлагают использовать в ранней диагностике коронавирусной инфекции наряду с официальными рекомендациями и ПЦР-тестами, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.

По оценкам авторов публикации, официальный набор из кашля, лихорадки, потери запаха или вкуса позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря обоняния, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%. Для детей наиболее показательным признаком является головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Вам будет интересно Британские врачи перечислили симптомы COVID-19 у привитых заболевших С момента старта кампании по вакцинации в Великобритании сформировали данные о миллионах людей. Согласно базе данных, люди, заболевшие COVID-19 после... 28.06.2021 205

Исследователи считают, что такой подход повысит выявляемость COVID-19 на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее «победить» пандемию.