Студенты уже занимаются очищением фасадов старинных лютеранских кирх и предлагают свои идеи по реставрации объектов.

Юных архитекторов-реставраторов с вузов Санкт-Петербурга собрали в Приозерске. Для студентов открылся летний реставрационный лагерь волонтёров культуры, где для начинающих специалистов проведут мастер-классы, исследовательские и практические занятия, экскурсии и круглые столы.

Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24 Фото: ЛенТВ24

Лагерь начал свою работу сегодня, 1 июня, для 12 молодых людей. Студенты уже занимаются очищением фасадов старинных лютеранских кирх и предлагают свои идеи по реставрации объектов.