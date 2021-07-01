Студенты уже занимаются очищением фасадов старинных лютеранских кирх и предлагают свои идеи по реставрации объектов.
Юных архитекторов-реставраторов с вузов Санкт-Петербурга собрали в Приозерске. Для студентов открылся летний реставрационный лагерь волонтёров культуры, где для начинающих специалистов проведут мастер-классы, исследовательские и практические занятия, экскурсии и круглые столы.
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24
Лагерь начал свою работу сегодня, 1 июня, для 12 молодых людей. Студенты уже занимаются очищением фасадов старинных лютеранских кирх и предлагают свои идеи по реставрации объектов.
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