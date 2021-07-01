Ульяновское шоссе преобразится в течении двух месяцев

Ремонт дороги от Московского шоссе до железнодорожной станции Саблино проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас на объекте идет расчистка полосы отвода. Шоссе будет отремонтировано полностью, все два километра.

«Тосненский район в этом году — рекордсмен по количеству дорожных ремонтов. Помимо Ульяновского шоссе предусмотрен ремонт двух подъездов к Рябово, подъезда к Тосно, Вокзальной улицы в Тосно. Кроме того, продолжается ремонт Никольского шоссе от федеральной трассы Санкт-Петербург — Москва до Никольского», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 км региональных трасс. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.