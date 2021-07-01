В стадии обострения аллергии вакцинироваться не нужно, однако после наступления ремиссии нужно обращаться к специалистам и вакцинироваться, рассказал ученый-иммунолог Муса Хаитов.

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов рассказал, когда людям с аллергией следует вакцинироваться от COVID-19. Об этом рассказали РИА Новости.

По мнению специалиста, в стадии обострения аллергии вакцинироваться не нужно, однако после наступления ремиссии нужно обращаться к специалистам и делать прививку, рассказал Хаитов. Также ученый опроверг миф о вреде прививки для переболевших коронавирусом.

«Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно. Это миф, что возможно усиление заболевания после прививки. Учитывая, сколько людей уже привито и, в том числе, переболевших, ничего подобного мы не наблюдаем», — сказал руководитель Института иммунологии.