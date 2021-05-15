Весной расцветает много растений и в воздухе начинает витать пыльца, доставляющая массу неудобств для аллергиков. В мае-июне в воздухе особо много пыльцы берёзы.

Весна является тяжелым испытанием для аллергиков. Под ярким солнцем цветет масса всевозможных растений, в воздухе витает много вызывающих аллергическую реакцию веществ. Особенно чувствительным аллергикам вызывает дискомфорт пыльца берёзы, которая особенно активно распространяется в воздухе в мае-июне. Издание «Невские Новости» побеседовало с врачом-аллергологом Владимиром Боликбоком.

Такие деревья, как береза, ольха, орешник, дуб, тополь, ясень и ряд других, выбрасывают большое количество пыльцы в воздух и вызывают неправильную иммунную реакцию, если вдохнуть большое количество пыльцы, которая может обернуться аллергией.

Распространенные симптомы аллергии на пыльцу — чихание, насморк, заложенность носа и зуд в носу. При этом аллергия может сопровождаться конъюнктивитом, чесанием глаз, слезами. Аллерголог при этом советует не тянуть с посещением врача и обратиться за помощью к специалисту.

Активное цветение и очень высокое содержание пыльцы березы в воздухе на данный момент зафиксировано в Петербурге. Тополиный пух может усугубить ситуацию, отмечает иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Аллергия лечится прохождением специальной вакцинации, которая сформирует иммунитет к внешним раздражителям. Вакцинацию и прочее лечение аллергии лучше начинать осенью, отметила аллерголог Логина. Важно, чтобы сезон аллергии закончился, так можно добиться максимального эффекта от процедур.

«Все виды аллергических заболеваний, кроме лекарственной аллергии, излечимы. Пыльцевую аллергию нужно лечить осенью. Классический метод лечения — это аллерген-специфическая иммунотерапия, лечение вакцинами с маленькими дозами пыльцой растений. И есть еще метод аутолимфоцитотерапии, который позволяет сократить сроки самой процедуры лечения. Эти оба лечения проводятся вне сезона цветения и достаточно эффективны», — рассказала Надежду Логина.

Об этом рассказали в издании «Невские Новости».