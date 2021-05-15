Весной расцветает много растений и в воздухе начинает витать пыльца, доставляющая массу неудобств для аллергиков. В мае-июне в воздухе особо много пыльцы берёзы.
Весна является тяжелым испытанием для аллергиков. Под ярким солнцем цветет масса всевозможных растений, в воздухе витает много вызывающих аллергическую реакцию веществ. Особенно чувствительным аллергикам вызывает дискомфорт пыльца берёзы, которая особенно активно распространяется в воздухе в мае-июне. Издание «Невские Новости» побеседовало с врачом-аллергологом Владимиром Боликбоком.
Такие деревья, как береза, ольха, орешник, дуб, тополь, ясень и ряд других, выбрасывают большое количество пыльцы в воздух и вызывают неправильную иммунную реакцию, если вдохнуть большое количество пыльцы, которая может обернуться аллергией.
Распространенные симптомы аллергии на пыльцу — чихание, насморк, заложенность носа и зуд в носу. При этом аллергия может сопровождаться конъюнктивитом, чесанием глаз, слезами. Аллерголог при этом советует не тянуть с посещением врача и обратиться за помощью к специалисту.
Активное цветение и очень высокое содержание пыльцы березы в воздухе на данный момент зафиксировано в Петербурге. Тополиный пух может усугубить ситуацию, отмечает иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Аллергия лечится прохождением специальной вакцинации, которая сформирует иммунитет к внешним раздражителям. Вакцинацию и прочее лечение аллергии лучше начинать осенью, отметила аллерголог Логина. Важно, чтобы сезон аллергии закончился, так можно добиться максимального эффекта от процедур.
Об этом рассказали в издании «Невские Новости».