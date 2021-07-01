Уроженец Соснового Бора предстанет перед судом за убийство шестилетней давности

Следователи Соснового Бора завершили расследование уголовного дела пятилетней давности и заключили под стражу ранее судимого мужчину, который в 2015 году по неосторожности убил человека.

Уголовное дело возбудили еще в марте 2016 года после того, как в реке Коваши нашли тело мужчины с множественными телесными повреждениями. По версии следствия, в 2015 году обвиняемый из-за неприязни до смерти избил потерпевшего, а после скинул тело в реку. Свою вину он признал.

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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.