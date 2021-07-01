Комитет по ЖКХ Ленинградской области Комитет по ЖКХ Ленинградской области Комитет по ЖКХ Ленинградской области

Сейчас благоустройство идет в четырех населенных пунктах района — в Выборге, Высоцке, Светогорске и Каменногорске.

Главы комитета Ленобласти по ЖКХ Екатерина Степанова 30 июня провела выездную проверку в Выборгском районе Ленобласти. Глава комитате по ЖКХ узнала как идет ход благоустройства в четырех населенных пунктах района.

На данный момент работы по улучшению Садового сквера ведутся в Выборге. В Высоцке обустраивают сквер у обелиска на Портовой улице. В Светогорске идут работы у местного Дома культуры. В Каменногорске продолжается благоустройства городского парка.

Сдача всех объектов намечена до 1 сентября.