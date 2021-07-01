Словения закрывает границы для россиян

Правительство Словении издало положение, согласно которому меняются условия въезда в республику в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в четверг, 1 июля сообщает Газета.ру со ссылкой на власти страны. Соответствующий указ вступает в силу уже с 3 июля. Правила въезда для каждой отдельно взятой страны разные. Они зависят от того, в какой группе находится та или иная страна, житель которой намеревается приехать в Словению.

Россия вошла в последний список, где в государстве наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация. С 3 июля въезд в Словению для стран из этой группы будет запрещен.