Словения закрывает границы для россиян

Правительство Словении издало положение, согласно которому меняются условия въезда в республику в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в четверг, 1 июля сообщает Газета.ру со ссылкой на власти страны. Соответствующий указ вступает в силу уже с 3 июля. Правила въезда для каждой отдельно взятой страны разные. Они зависят от того, в какой группе находится та или иная страна, житель которой намеревается приехать в Словению.
Россия вошла в последний список, где в государстве наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация. С 3 июля въезд в Словению для стран из этой группы будет запрещен.
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