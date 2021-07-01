В Выборгском районе третий месяц очищают бухту «Радуга» от нефтепродуктов

«Морская экология» продолжает очистку водной поверхности и береговой линии участка бухты Радуга в Выборгском районе. Разлив вредных веществ здесь произошел еще в апреле этого года.

Фото: Администрация Выборгского района Фото: Администрация Выборгского района Фото: Администрация Выборгского района Фото: Администрация Выборгского района

На данный момент на объекте увеличен личный состав и доставлена дополнительная техника для увеличения интенсивности сбора и ликвидации загрязнений.

«Собранные нефтепродукты будут вывезены на утилизацию на специализированный полигон. По предварительной оценке, работа по окончательной ликвидации загрязнений займет не менее трех недель», — сообщается на сайте Администрации Выборгского района

Напомним, участок Финского залива в Выборге оказался загрязнен нефтепродуктами в середине апреля текущего года.