Из Невы достали тело мужчины

Автор: Анастасия Щербакова
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нева
Фото: Online47

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург в четверг, 1 июля из Невы достали труп неизвестного мужчины. 

Тело мужчины, личность которого еще предстоит выяснить, передали сотрудникам правоохранительных органов. Для выяснения обстоятельств гибели человека также будет проведена экспертиза.

Подробности случившегося выясняются.

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01.07.2021 89
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