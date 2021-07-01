Из Невы достали тело мужчины

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург в четверг, 1 июля из Невы достали труп неизвестного мужчины.
Тело мужчины, личность которого еще предстоит выяснить, передали сотрудникам правоохранительных органов. Для выяснения обстоятельств гибели человека также будет проведена экспертиза.
Подробности случившегося выясняются.
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