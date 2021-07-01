В Тихвине начались поиски двух мужчин, спрыгнувших с водозабора

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

По предварительной информации, пропавшим от 25 до 30 лет.

В Тихвинском районе Ленобласти идут поиски двух мужчин 25-30 лет, которые прыгнули с водозабора города Тихвин и не вернулись на берег. В полицию о пропаже людей заявил их знакомый.

Поисково-спасательный отряда города Новая Ладога приступил к поискам сегодня, около шести часов. Об этом 47news сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

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01.07.2021 119
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