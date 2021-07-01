По предварительной информации, пропавшим от 25 до 30 лет.

В Тихвинском районе Ленобласти идут поиски двух мужчин 25-30 лет, которые прыгнули с водозабора города Тихвин и не вернулись на берег. В полицию о пропаже людей заявил их знакомый.

Поисково-спасательный отряда города Новая Ладога приступил к поискам сегодня, около шести часов. Об этом 47news сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.