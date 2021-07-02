Для детей и пенсионеров прожиточный минимум в России в 2022 будет немного другим.

В России прожиточный минимум для трудоспособных граждан повысят в 2022 году до 13 026 рублей. Об этом сообщается в постановлении российского правительства.

В целом по России прожиточный минимум будет равен 11 950 рублей, для пенсионеров он составит 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля, сообщается на сайте правовой информации.

Срок действия постановления продлится с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022.

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В данный момент средняя величина прожиточного минимума в целом на душу населения в России равна 11 653 рублей. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 12 702 рублям, для детей — 11 303.