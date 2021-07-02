Более 200 снарядов времен войны уничтожили в Петербурге и Ленобласти за июнь

За прошедший месяц на территории Ленобласти и Петербурга было найдено, вывезено и утилизировано свыше 200 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены на стройках, частных садовых участках и в лесных массивах. Люди находили не только советские, но и немецкие боеприпасы. Многие из них сохранили свою взрывную способность.

Все найденные боеприпасы были вывезены на спецполигон и уничтожены, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Ранее мы сообщали, что на поле с останками бойцов в поселке имени Тельмана нашли танк с боеприпасами.