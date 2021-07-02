Больные ОРВИ обязаны соблюдать самоизоляцию, пока только в Москве

Автор: Александр Селиванов
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Все больные ОРВИ в Москве, теперь должны соблюдать самоизоляцию.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, все случаи заболевания ОРВИ в городе стоит расценивать, как потенциальный коронавирус.

Ранее сообщалось, что за использование поддельных QR-кодов в Москве могут наказать двумя годами тюрьмы. Самое «мягкое» наказание при предъявлении фиктивного кода о вакцинации — штраф до 40 тысяч рублей.

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01.07.2021 459
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