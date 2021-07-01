С 1 июля в Ленобласти вступили в силу новые коронавирусные ограничения

В Ленобласти с 1 июля вступают в силу ряд изменений в постановлении об ограничительных мерах по коронавирусу.

Плановая медицинская помощь. В “красной” зоне будет оказана лишь в том случае, если ее отсрочка может повлечь за собой серьезные последствия для жизни и здоровья пациента. В «желтой» и «зеленой» зонах — будет оказана только тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, медотвод от прививки либо документ, подтверждающий наличие антител.

Медосмотры разрешено проводить в том случае, если у человека есть сертификат о вакцинации (хотя бы одним компонентом), отрицательный ПЦР-тест, справка о наличии антител или официальный медотвод от прививки.

Ограничения не распространяются на профилактические осмотры и диспансеризацию .

В «красной» зоне в детских развлекательных центрах и игровых комнат в помещении должно одновременно находиться не более одного человека на 4 кв.метра. Маски обязательны.

Ранее ведакция ivbg.ru рассказала, где можно привиться, какие имеются послабления для вакцинированных и что за вакцину используют медики. Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 182 человек.