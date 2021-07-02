В Петербурге водитель сбил ребенка и скрылся. ГИБДД ищет свидетелей

ДТП произошло в среду, 30 июня, около 21.00 на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности в Петербурге.

Водитель мопеда сбил ребенка 2015 года рождения, который переходил дорогу с мамой по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Виновник с места ДТП скрылся.

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Инспекторы ГИБДД просят всех, кому что-либо известно о данном ДТП, сообщить информацию по телефонам: 573-08-05, 573-08-04 (доб.23411). Анонимность позвонившему гарантируют.