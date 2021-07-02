В Петербурге водитель сбил ребенка и скрылся. ГИБДД ищет свидетелей

ДТП произошло в среду, 30 июня, около 21.00 на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности в Петербурге.
Фото: Дорожный инспектор, ВК
Водитель мопеда сбил ребенка 2015 года рождения, который переходил дорогу с мамой по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Виновник с места ДТП скрылся.
Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Инспекторы ГИБДД просят всех, кому что-либо известно о данном ДТП, сообщить информацию по телефонам: 573-08-05, 573-08-04 (доб.23411). Анонимность позвонившему гарантируют.
Вам будет интересно
И стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Инцидент произошел вечером 30 июня на улице Пограничника...
02.07.2021 108