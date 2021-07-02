Жители Петербурга и Ленобласти смогут получить QR-код о вакцинации от COVID-19 на госуслугах

Соответствующий QR-код нужен для посещения заведений общепита и массовых мероприятий в ряде регионов.

Жители Петербурга и Ленобласти могут проверить статус о вакцинации от COVID-19 в обновленном приложении портала госуслуг. Опция доступна для тех, у кого подтверждена учетная запись.

Для того, чтобы получить QR-код, нужно в строке поиска ввести «сертификат вакцинированного» и дождаться результата. Также с 1 июля на портале можно получить электронные свидетельства о прохождении ПЦР-теста или перенесенном коронавирусе.

Вам будет интересно В Петербурге могут появиться свободные от коронавируса зоны В Петербурге вслед за Москвой могут появиться “бесковидные” зоны, посетить которые горожане смогут только при наличии антител к коронавирусу, сертификата... 24.06.2021 274

Напомним, QR-код могут получить те, кто полностью прошли вакцинацию, или переболели COVID-19, или получили отрицательный результат ПЦР-теста. Система QR-кодов сейчас действует в Москве, Московской области, ЯНАО и Якутии.