Экс-замдиректора кадастровой палаты Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора филиала региональной кадастровой палаты. Его обвиняют в мошенничестве с землей.

По версии следствия, в 2016 году бывший заместитель директора совместно с директором филиала, кадастровым инженером и гендиректором одной из организаций самовольно произвели кадастровые работы на нескольких участках в Выборгском районе.

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Они внесли в межевые планы недостоверные сведения о границах и площади земли, тем самым увеличили их площадь на 29 тысяч «квадратов». Сумма ущерба составила не менее 39 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.