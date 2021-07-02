Экс-замдиректора кадастровой палаты Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора филиала региональной кадастровой палаты. Его обвиняют в мошенничестве с землей.

По версии следствия, в 2016 году бывший заместитель директора совместно с директором филиала, кадастровым инженером и гендиректором одной из организаций самовольно произвели кадастровые работы на нескольких участках в Выборгском районе. 

Вам будет интересно
Экс-замдиректора кадастровой палаты Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество Следком Ленобласти, мошенничество, Ленобласть, кадастровая палата, Выборгский район
Бывший замглавы администрации Ломоносовского района предстанет перед судом за мошенничество
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего замглавы администрации Ломоносовского района Ленобласти Александра Куксенко...
19.06.2021 333

Они внесли в межевые планы недостоверные сведения о границах и площади земли, тем самым увеличили их площадь на 29 тысяч «квадратов». Сумма ущерба составила не менее 39 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор