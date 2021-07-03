В Петербурге отменили концерт в честь Дня ВМФ

Концертная программа ко Дню Военно-морского флота, которая должна была пройти 25 июля на Дворцовой площади Петербурга, отменена.

Решение об отмене принято из-за сложной ситуации с COVID-19 после консультации с Роспотребнадзором. Выделенные на концерт деньги будут перенаправлены на поддержку НКО в сфере культуры.

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Напомним, Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в этом году пройдет в Кронштадте и Петербурге 25 июля.