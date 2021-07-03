«Единая Россия» направит в правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации

Эксперты в области здравоохранения обсудили развитие программы постковидной реабилитации. Создать такую программу поручил президент Владимир Путин на XX съезде «Единой России».

На систему восстановления переболевших коронавирусом людей государство выделит 100 млрд рублей. Обсуждение экспертов прошло накануне на площадке «Единой России». Предложения участников круглого стола партия направят в Правительство России, и они будут учтены при составлении проекта программы.

В Ленобласти полностью налажен процесс медицинской реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Первый этап начинается в условиях отделения интенсивной терапии при достижении стабилизации состояния пациента, рассказала главврач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.