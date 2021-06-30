Главное, о чем говорил Владимир Путин во время «Прямой линии» 30 июня

Редакция ivbg.ru собрала главное, о чем президент России Владимир Путин говорил во время «Прямой линии» 30 июня.

Вакцинация от Covid-19

Владимир Путин не поддерживает обязательную вакцинацию. Но в тоже время обязательная вакцинация в регионах призвана предотвратить введение локдауна. Сам Путин привился вакциной «Спутник V». Увольнять человека с медицинскими противопоказаниями к вакцинации от Covid-19 незаконно.

Образование

Грядущий учебный год для школьников младших классов пройдет в обычном формате. Но формат обучения для других школьников будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Рост цен

Путина назвал причины подорожания продуктов в России. Он отметил, что рост цен на продукты питания — общемировая тенденция. И самый большой скачок цен произошел в прошлом году и правительство приняло меры по их сдерживанию.

Что касается роста цен на стройматериалы, то все дело в инфляции, которая с 4% подскочила почти до 6%. Сейчас стоит задача ее подавления, ЦБ приподнял ключевую ставку. Президент выразил надежду, что инфляция вновь снизится до 4%.

Вопрос о высоких ценах на российских курортах. Путин заявил, что отечественные курорты перегружены. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры и росте цен на нее.

Вопрос из Ленобласти

Пенсионерка из Староселья в Ленобласти пожаловалась президенту, что ей приходится покупать воду в магазине, потому что из крана течет грязная, либо ее совсем нет. Но Дрозденко заверил, что ситуация была решена еще несколько дней назад — был установлен более мощный насос.

Телефонные мошенники

Путин призвал бороться с мошенниками, которые обманывают ветеранов и пожилых. Он отметил, что в ЦБ должны активнее бороться с фишинговыми сайтами для защиты личных данных граждан. Тогда станет меньше телефонных мошенников.

Блокировка зарубежных соцсетей

Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети. Но есть желание сотрудничать.

Врезка и подключение к газопроводу

Владимиру Путину задали вопрос касательно врезки и подключения к газопроводу. С принятием закона о бесплатной подводке труб к участку, эта процедура в цене подскочила в разы. По словам главы государства, появляются компании, которые начинают накручивать цены.

Рост безработицы

Безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень.

Рост цен на жилье и льготная ипотека

Путин ответил на вопрос о связи льготной ипотеки и роста цен на жилье. По его словам, льготная ипотека — это не единственная причина роста цен. На это еще влияет инфляция и рост цен на стройматериалы.

Поражение сборных России по хоккею и футбол

Путин считает, что после поражения сборных России и по хоккею, и по футболу, нужно подумать в том числе и о кадровых решениях.