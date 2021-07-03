В Бокситогорске на кладбища в заброшенной яме нашли труп женщины

Вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о женщине, которую нашли мертвой на старом кладбище в Бокситогорске.

По предварительным данным, тело лежало в одной из заброшенных ям. Женщина была одета в куртку и синие штаны, на ней были черные кроссовки с белой подошвой.

Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства произошедшего.