В Бокситогорске на кладбища в заброшенной яме нашли труп женщины

Вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о женщине, которую нашли мертвой на старом кладбище в Бокситогорске.
По предварительным данным, тело лежало в одной из заброшенных ям. Женщина была одета в куртку и синие штаны, на ней были черные кроссовки с белой подошвой.
Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства произошедшего.
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01.07.2021 253