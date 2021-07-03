В Бокситогорске на кладбища в заброшенной яме нашли труп женщины

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 2 июля в полицию поступило сообщение о женщине, которую нашли мертвой на старом кладбище в Бокситогорске. 

По предварительным данным, тело лежало в одной из заброшенных ям. Женщина была одета в куртку и синие штаны, на ней были черные кроссовки с белой подошвой.

Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

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01.07.2021 253
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