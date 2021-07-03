В Петербурге мужчина устроил стрельбу по детскому саду 

В полицию Петербурга 2 июля обратилась 66-летняя жительница дома на улице Добровольцев.

Она заявила, что около восьми утра с балкона одной из квартир раздались звуки стрельбы. Неизвестный не менее 20 раз выстрелил в сторону детского сада.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя. У него изъяли травматический пистолет и коробку из-под него, а также более десяти металлических шариков.

Ранее петербуржец устроил стрельбу по школьникам из окна квартиры. Одна из пуль пневматического ружья попала в ногу ребенка.