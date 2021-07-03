В Приморске стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту

Автор: Гузель Галимова
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В Приморске начались Всероссийские соревнования по парусному спорту Кубок «Порт Приморск». 

В комитете по спорту Ленобласти сообщили, что участников много, правда, точное количество не уточнили. 

“Ловим волну, ленинградцы! А еще наслаждаемся летом, солнцем и красочными видами прекрасной Ленинградской области”, — добавляют в комитете.
В Приморске стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту соревнования, Приморск, парусный спорт, Ленобласть
В Приморске стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту соревнования, Приморск, парусный спорт, Ленобласть
В Приморске стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту соревнования, Приморск, парусный спорт, Ленобласть
В Приморске стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту соревнования, Приморск, парусный спорт, Ленобласть
Фото: комитет по спорту Ленобласти/ Instagram

Соревнования продлятся до 6 июля. Участниками заплыва стали спортсмены из Ленинградской, Московской, Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

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