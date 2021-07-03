В Приморске стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту

В Приморске начались Всероссийские соревнования по парусному спорту Кубок «Порт Приморск».

В комитете по спорту Ленобласти сообщили, что участников много, правда, точное количество не уточнили.

“Ловим волну, ленинградцы! А еще наслаждаемся летом, солнцем и красочными видами прекрасной Ленинградской области”, — добавляют в комитете.

Фото: комитет по спорту Ленобласти/ Instagram

Соревнования продлятся до 6 июля. Участниками заплыва стали спортсмены из Ленинградской, Московской, Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Краснодарского края.