Новые объекты, ставшие точкой притяжения для жителей, построили в Дубровке, Большом дворе, Любани и Новом Девяткино.

По программе «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленобласти продолжается благоустройство общественного пространства для жителей региона. Уже готовы первые пять объектов, благоустроенных в 2021 году.

В Дубровке (Всеволожский район) завершилось благоустройство в Невском парке и парке Надежда — на территории появился интерактивный фонтан, малые архитектурные формы, мощеные дорожки.

В Большом дворе (Бокситогорский район) построили спортивный комплекс совместно с детской площадкой и крупной спортплощадкой.

В Любани (Тосненский район) подошло в концу благоустройство территории вокруг местного дома культуры.

В Новом Девяткино (Всеволожский район) улучшили благоустройство в Капральевом парке и в Охтинской долине. Теперь гуляющим доступны прогулочные зоны с малыми архитектурными формами.

За 2021 год в Ленобласти благоустройство намечено в 77 общественных территорях. Улучшения затронут парки и скверы, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские площадки.