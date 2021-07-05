Привейся, а потом лети: Кипр признал российские сертификаты о вакцинации от COVID-19

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации. Об этом сообщил министр туризма страны Саввас Пердиос. По его словам, привитым российским туристам не нужно делать при въезде в страну ПЦР-тест.

Авиасообщение межу Россией и Кипром возобновилось 28 июня. Сейчас для въезда в страну, нужно сделать два ПЦР-теста — один за 72 часа до приезда, а второй сразу после пересечения границы. Тест на Кипре платный — стоимость его составляет около 30 евро.

— Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен, — отметил глава министерства туризма.

Он также отметил, что если в России улучшится эпидемиологическая ситуация, ее переведут из «красной» категории стран в «оранжевую». В таком случае россиянам будет достаточно одного теста для въезда.

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Пердиос подчеркнул, что начиная с 28 июня постоянно увеличивается количество рейсов между странами, в том числе из российских регионов.