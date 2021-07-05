Эти средства позволяют отремонтировать еще 35 километров дорог.

Ленобласть получит дополнительную финансовую помощь на ремонт дорог из федерального бюджета. Полмиллиарда рублей позволят отремонтировать еще 35 километров дорог. Об этом заявил глава дорожного комитета региона Денис Седов.

«В первую очередь средства будут направлены на оплату досрочно выполненных работ на Приморском и Староприозерском шоссе. Эти ремонты запланированы на 2022 год, однако были сделаны со значительным опережением подрядными организациями за свой счет», — Денис Седов, глава дорожного комитета Ленинградской области.

Стоит отметить, что в этом году в Ленобласти ремонтируется более 110 километров региональных дорог.