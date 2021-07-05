Стал известен новый советник губернатора Ленобласти

В реестр советников губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко включили первого заместителя председателя Общественной палаты Ленобласти Владимира Станиславовича Петрова.

Новоизбранный советник будет осуществлять свою деятельность на общественных началах. Об этом в понедельник, 5 июля сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Владимир Петров будет отвечать за работу с общественными организациями, а также обеспечивать взаимодействие палаты с внутриполитическим блоком региональной администрации. Как отметили в пресс-службе, Владимир Петров при этом останется первым заместителем председателя Общественной палаты региона.