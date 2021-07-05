В Петербурге за один вечер произошло три ДТП с «перевертышами» — фото

В разных районах Санкт-Петербурга вечером, 5 июля произошло, по меньшей мере, три аварии, в которых в результате столкновений на бок перевернулись автомобили. Собрали для вас кадры с мест происшествий.

Одна из аварий произошла в Московском районе Петербурга. Машина легла на крышу прямо посреди проезжей части, затруднив движение транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе 18:30 движение по Московскому и Ленинскому проспектам было сильно затруднено.

Вторая подобная авария случилась на выезде из ТЦ «Жемчужная Плаза». Три автомобиля не поделили дорогу, но пострадал больше всего белый «Опель», оказавшийся на боку.

Третья по счету за один вечер авария с «перевертышем» произошла на перекрёстке Ленсовета и Дунайского проспекта. На месте ДТП был замечен пожарный расчет, а также машина реанимации.

Состояние водителей во всех трех ДТП пока неизвестно. Профильные экстренные службы официальных комментариев пока не дают.