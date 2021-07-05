В Петербурге за один вечер произошло три ДТП с «перевертышами» — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В разных районах Санкт-Петербурга вечером, 5 июля произошло, по меньшей мере, три аварии, в которых в результате столкновений на бок перевернулись автомобили. Собрали для вас кадры с мест происшествий.

Одна из аварий произошла в Московском районе Петербурга. Машина легла на крышу прямо посреди проезжей части, затруднив движение транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе 18:30 движение по Московскому и Ленинскому проспектам было сильно затруднено.

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Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

Вторая подобная авария случилась на выезде из ТЦ «Жемчужная Плаза». Три автомобиля не поделили дорогу, но пострадал больше всего белый «Опель», оказавшийся на боку.

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Третья по счету за один вечер авария с «перевертышем» произошла на перекрёстке Ленсовета и Дунайского проспекта. На месте ДТП был замечен пожарный расчет, а также машина реанимации.

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Состояние водителей во всех трех ДТП пока неизвестно. Профильные экстренные службы официальных комментариев пока не дают.

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