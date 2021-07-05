Семья с 20 детьми из поселка Сиверский осталась без жилья после пожара

Огонь лишил многодетную семью из поселка Сиверский единственного крова над головой. Герои-родители воспитывают 20 детей, из которых 14 являются приемными.
Пожар в доме семьи Антиповых произошел утром, 5 июля. Чудом никто из членов семьи не пострадал, сообщает портал 47news.
Всего в пострадавшей семье 20 детей, из них 14 приемных. Глава семьи работает строителем. Дом, который теперь полностью выгорел, он построил когда-то сам. Мать-героиня по имени Лия содержала хозяйство, однако его теперь тоже нет. Как отмечают погорельцы, спасти успели только козла по кличке Панк, тибетского мастифа, трех маленьких собак и кошку.
Местная администрация уже оказала посильную помощь Антиповым, выделив двухкомнатную квартиру. Список необходимых вещей для пострадавшей семьи можно найти в сообществе Сиверский LIFE «ВКонтакте». Также в публикации сообщества указаны реквизиты и адрес сбора помощи.