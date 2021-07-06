На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26 – на его борту находятся 29 человек

Самолет Ан-26 выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Из 29 человек на борту: 23 пассажира, в том числе ребенок, и шестеро членов экипажа.

Воздушное судно перестало выходить на связь на этапе снижения для посадки в районе поселок Палана. Сотрудники экстренных служб выдвинули предположение, что самолет мог упасть в море из-за ошибки пилотирования, связанной с плохой видимостью.

Перед вылетом самолет был исправен, экипаж также не сообщал о неполадках в полете. Сертификат летной годности самолета истекает 30 августа 2021 года. Борт эксплуатировался с 20 октября 1982 года.