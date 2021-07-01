Видео: в Петербурге две самокатчицы врезались друг в друга на пустой дороге 

В Петербурга на Комендантском проспекте 30 июня тротуар не смогли поделить две девушки на электросамокатах.

Они неслись навстречу друг другу и столкнулись лоб в лоб, несмотря на то, что дорога была пуста. На кадрах видно, что прохожие сразу же бросились помогать пострадавшим.

Девушки получили серьезные травмы, их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что число ДТП с электросамокатами в России в 2021 году выросло на 200%. Так, в конце июня доставщик на самокате попал в реанимацию после столкновения с каршерингом.