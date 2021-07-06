Жителей Ленобласти будут поощрять за информацию о незаконных свалках

Александр Дрозденко поручил профильным специалистам разработать распоряжение, согласно которому сообщивших о незаконных свалках будут поощрять.

За данные, которые помогут задержать нарушителей или пресечь образование несанкционированной свалки, планируют поощрять ценными подарками. Жалобы будут принимать эконадзор, а также Центр управления регионом. Их можно направить как в письменной форме, так и в форме фото- и видеоматериалов.

Задержанных нарушителей будут привлекать к ответственности, в частности, обязывать убирать мусор.

Отметим, что на днях эконадзор отсудил 80 миллионов за свалку в Мурино. По решению суда нарушитель не только должен компенсировать причиненный ущерб, но и организовать процесс сбора и вывоза отходов.