Эконадзор отсудил 80 миллионов за свалку в Мурино

По решению суда нарушитель не только должен компенсировать причиненный ущерб, но и организовать процесс сбора и вывоза отходов.

Свалка находилась на землях сельхозназначения, взятых в аренду юридическим лицом у администрации Всеволожского района. Эконадзор обратился полгода назад в арбитраж, подкрепив результаты рейдовых проверок экспертизой. Анализ проб воды и почвы в лаборатории ведомства позволяет оценить ущерб, наносимый природе, и включает в себя, в том числе, оценку влияния взятых проб на жизнедеятельность и состояние ветвистоусых рачков и зеленых водорослей.

На момент осмотра свалки инспектором эконадзора отходы горели.

Вам будет интересно Пожаловаться на свалки мусора в лесах Ленобласти можно будет онлайн Комитет по природным ресурсам использует опыт ЦУР в создании системы оперативного реагирования на сообщения о свалках мусора в лесу. Такое поручение... 25.05.2021 670

Отметим, что на днях Эконадзор обнаружил в Колтушах 1,7 гектара территории на которой разместили несанкционированные свалки. Хозяев приспособили территорию для размещения производственных отходов и отходов потребления.

Также Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила незаконную свалку опасных отходов в Янино. Индивидуальный предприниматель размещал на участке отходы III—V классов опасности без соответствующих документов.

За 2020 год лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. Ликвидировано 600 свалок. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.