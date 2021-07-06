Болгария ужесточила правила въезда российских туристов

Прибывающим в Болгарию туристам из России придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест на ковид со сроком действия 72 часа до въезда, сообщили в болгарском Минздраве.

Новые правила для россиян вступят в силу с 8 июля, они также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три государства, в соответствии со списком Минздрава, внесены в оранжевую зону по степени распространения ковида. Граждане из государств зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по самым упрощенным требованиям, допуск в государство граждан из красной зоны закрыт.

В отличие от других стран из оранжевой зоны для РФ, Испании и Кипра ввели дополнительные требования из-за негативной динамики эпидемобстановки.

Напомним, что Россия с 28 июня возобновила прерванное по причине пандемии ковида регулярное авиасообщение с Болгарией.