523 выпускника стали стобалльниками, из них 32 стали лучшими по двум экзаменам, еще двое заработали 300 баллов, а одна девушка сдала на 100 баллов русский, математику и химию.

Председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская рассказала о достижения петербургских выпускников на прошедших экзаменах государственной итоговой аттестации.

Медалистами стали около 2700 человек, а 546 ребят удостоились знака правительства Петербурга за успехи в учёбе.

На ЕГЭ 523 выпускника стали стобалльниками, из них 32 стали лучшими по двум экзаменам, еще двое заработали 300 баллов, а одна девушка сдала на 100 баллов русский, математику и химию. Такой же отличный результат показал юноша, но по физике, математике и информатике.

От 1 до 3 баллов для стобалльного результата не смогли добрать около 1200 человек, отметила Путиловская. В целом Петербург показал наивысший средний балл почти по всем предметам. Такие результаты были достигнуты благодаря хорошей подготовки школьников, рассказала Председатель комитета.

В Ленобласти также подвели итоги ЕГЭ — Каждый третий выпускник Ленобласти показал высокие результаты на ЕГЭ.