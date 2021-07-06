Водитель легковушки был пьян и не справился с управлением, пытаясь повернуть во двор.

В Петербурге удалось запечатлеть неудачный заезд лихача, который не давал спать местным жителям Ленской улицы. «Жигули» с сильным рёвом промчался несколько метров и угодил в строительную яму, не рассчитав поворот.

Водитель легковушки чудом не провалился на дно ямы зацепившись за ее край задними колесами. Но даже после этого его «Жигули» продолжала громко реветь. То ли водитель пытался выбраться из ямы, то ли просто получал наслаждение от громких звуков.

По информации Петербургского «ТЭК» водитель был пьян. В ходе инцидента пострадало только ограждения. Видео взято с группы ВКонтакте «Регион 78 | Санкт-Петербург».