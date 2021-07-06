В Петербурге ФСБ задержало эстонского консула

Федеральная служба безопасности России задержала эстонского консула Марта Лятте при получении неких материалов закрытого характера.
Об этом во вторник, 6 июля сообщают РИА Новости. К чиновнику применят меры, предусмотренные нормами международного права.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России», — отметили в ведомстве.
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06.07.2021 88