Пострадавшие от потопа жители Сочи получат денежные компенсации

Более 300 жителей города получат денежную компенсацию за поврежденные дома, которые находятся в зоне подтопления. Об этом сообщает глава курорта Алексей Копайгородский.

Денежная компенсация составит от 10 тысяч до 110 тысяч рублей на человека в зависимости от нанесенного ущерба, передает ТАСС во вторник, 6 июля. По предварительной информации, на такую выплату претендует порядка 300 жителей города.

Ранее мы писали, что в Абхазии петербурженку с тремя детьми унесло в море. Сообщалось, что один ребенок погиб, а мать троих детей до сих пор не могут найти.