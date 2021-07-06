В Абхазии петербурженку с тремя детьми унесло в море

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
photo_2021-07-06_16-23-49
Фото: Тамара Молчанова / vk.com

Женщина пошла купаться, несмотря на предупреждение персонала гостиницы. В итоге один ребенок погиб, а мать детей до сих пор не могут найти.

Сегодня, 6 июля, в Абхазии произошел несчастный случай — туристку из Петербурга Тамару Молчанову с ее тремя детьми трех, пяти и семи лет унесло в море. Женщина пошла купаться в реке Бзыбь, несмотря на предупреждение персонала гостинцы. Волны в тот момент достигали высоты двух метров.

Очевидцы позвонили спасателям, когда женщину стало уносить в море. Местные жители смогли вытащить одного из детей до прибытия спасателей. Позже специалисты МЧС спасли семилетнюю девочку. Ее готовят к госпитализации в больницу Сочи.

Один ребенок погиб, а мать детей до сих пор не могут найти. Об этом сообщили «Невские новости».

Вам будет интересно
В Абхазии петербурженку с тремя детьми унесло в море происшествие, мчс, купание, абхазия
В Новом Свете шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.  Инцидент произошел 4 июня в поселке Новый Свет - шестилетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной...
06.07.2021 78
Автор