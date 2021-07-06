Женщина пошла купаться, несмотря на предупреждение персонала гостиницы. В итоге один ребенок погиб, а мать детей до сих пор не могут найти.
Сегодня, 6 июля, в Абхазии произошел несчастный случай — туристку из Петербурга Тамару Молчанову с ее тремя детьми трех, пяти и семи лет унесло в море. Женщина пошла купаться в реке Бзыбь, несмотря на предупреждение персонала гостинцы. Волны в тот момент достигали высоты двух метров.
Очевидцы позвонили спасателям, когда женщину стало уносить в море. Местные жители смогли вытащить одного из детей до прибытия спасателей. Позже специалисты МЧС спасли семилетнюю девочку. Ее готовят к госпитализации в больницу Сочи.
Один ребенок погиб, а мать детей до сих пор не могут найти. Об этом сообщили «Невские новости».
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