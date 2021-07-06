Александр Дрозденко прошел ревакцинацию от коронавируса

Глава 47-го региона сообщил о начале ревакцинации в Ленобласти, в которой уже принял участие.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области во вторник, 6 июля.

«Точно также сегодня каждый, кто принимает для себя решение, прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды», — сказал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти отметил, что сейчас власти готовят новые меры по сдерживанию коронавирусной инфекции. Также он добавил, что «принцип светофора» в области сохранится — ограничения будут вводиться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом отдельном районе.