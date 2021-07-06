В Лужском районе благоустраивают набережную реки Луга

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев поделился темпами работы по благоустройству набережной реки Луги. На объекте стартовал очередной этап работ.

Фото: Инстаграм Фото: главы администрации Лужского района Юрия Намлиева Фото: Инстаграм Фото: главы администрации Лужского района Юрия Намлиева

Так, работы проходят от улицы Кингисеппа до улицы Болотной. Благоустройство объекта реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава района поделился, что на будущей набережной проведут зонирование территории. Для пешеходов выделят специальную тропу из набивного покрытия и деревянного настила. Кроме того, вдоль реки благоустроят пляж, знаковое место «У дубов», естественный пруд и площадку для отдыха.