В Лужском районе благоустраивают набережную реки Луга

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев поделился темпами работы по благоустройству набережной реки Луги. На объекте стартовал очередной этап работ.
Фото: Инстаграм Фото: главы администрации Лужского района Юрия Намлиева
Фото: Инстаграм Фото: главы администрации Лужского района Юрия Намлиева
Так, работы проходят от улицы Кингисеппа до улицы Болотной. Благоустройство объекта реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Глава района поделился, что на будущей набережной проведут зонирование территории. Для пешеходов выделят специальную тропу из набивного покрытия и деревянного настила. Кроме того, вдоль реки благоустроят пляж, знаковое место «У дубов», естественный пруд и площадку для отдыха.
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06.07.2021 46