В Тюмени захватили заложников в отделении «Сбербанка» и угрожают взрывом

Как сообщают «РИА Новости», не менее двоих человек взяли в заложники в отделении банка на Червишевском тракте
Сработала тревожная кнопка, на место прибыли представители правоохранительных органов и экстренных служб.
По предварительным данным, злоумышленник угрожает взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей. У него при себе находится рюкзак, из которого торчат провода. В заложниках находятся сотрудники банка. Начальница отделения смогла уговорить захватчика отпустить посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей.
Отделение банка, в котором произошел захват заложников, расположено на первом этаже жилого дома. Из него эвакуировали около 50 человек.
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