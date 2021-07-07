В Тюмени захватили заложников в отделении «Сбербанка» и угрожают взрывом

Как сообщают «РИА Новости», не менее двоих человек взяли в заложники в отделении банка на Червишевском тракте

Сработала тревожная кнопка, на место прибыли представители правоохранительных органов и экстренных служб.

По предварительным данным, злоумышленник угрожает взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей. У него при себе находится рюкзак, из которого торчат провода. В заложниках находятся сотрудники банка. Начальница отделения смогла уговорить захватчика отпустить посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей.

Отделение банка, в котором произошел захват заложников, расположено на первом этаже жилого дома. Из него эвакуировали около 50 человек.

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