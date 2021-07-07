Мотоциклист умер в реанимации после неудачного обгона под Выборгом

Смертельное ДТП произошло вчера, 6 июля, по дороге из Выборга в Светогорск в Ленобласти.

По предварительной информации, мотоциклист, совершая обгон, попытался уйти от столкновения с движущимся по встречной полосе автомобилем Citroen, но упал вместе с транспортным средством на проезжую часть.

Парень от полученных травм скончался в реанимации.