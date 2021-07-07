Мотоциклист умер в реанимации после неудачного обгона под Выборгом

Смертельное ДТП произошло вчера, 6 июля, по дороге из Выборга в Светогорск в Ленобласти.
По предварительной информации, мотоциклист, совершая обгон, попытался уйти от столкновения с движущимся по встречной полосе автомобилем Citroen, но упал вместе с транспортным средством на проезжую часть.
Парень от полученных травм скончался в реанимации.
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06.07.2021 149