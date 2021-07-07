Пристани будут принимать большие круизные лайнеры. Однако при желании их можно использовать и для маломерного флота.

В Ленобласти идет активное развитие сети причалов на внутренних водных путях. Регион включается в работу по строительству новых водных пристаней — 2 июля в Кировске началось строительство еще одного причала.

Возведение причалов ведется еще с 2017 года. Причальную инфраструктуру за это время успели развить в Старой Ладоге, Свирьстрое, Ореховом острове и Киришах.

Пристани будут способны принимать большие круизные лайнеры. Однако при желании их можно использовать и для маломерного флота. Пассажирам доступна возможность забронировать себе место для швартовки через мобильное приложение.

Строительство сети причалов позволит войти в региону в новый круизный туристический маршрут: Невская Дубровка – крепость Орешек – Старая Ладога – Кириши – Грузино – Великий Новгород.