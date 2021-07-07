МЧС Ленобласти предупредило об аномальной жаре

Аномальная жара в Ленобласти продлится до 12 июля.

С 7 по 12 июля в Ленобласти ожидается аномально теплая погода. Столбики термометров покажут +24…+28 градусов. Эти цифры выше нормы на 7–10 градусов. 9 и 10 июля в Ленобласти ожидается гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Завтра, 8 июля, воздух в Ленобласти прогреется до +27…+32°C. Днем на западе местами ожидается кратковременный дождь.